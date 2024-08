Incastrato nel nastro trasportatore Monza nell’impianto della Corioni il quinto morto sul lavoro del 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) I colleghi lo hanno visto sparirenel rullo e ne hanno sentito l’urlo. Una fine tragica, una morte indecente, praticamente sul colpo, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuta ieri pochi minuti prima delle 16 in un’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti sulla strada comunale per Cinisello 44/66. Alladi, ai confini con Cinisello, in un’azienda che da una quarantina di anni lavora nel campo dei rifiuti. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per recuperare il corpo dell’operaio egiziano di 22 anni rimasto. Ed è una triste conta quella dei morti sulregistrati da inizio anno in Brianza. Cinque casi, da gennaio ad agosto, nel giro di poche decine di chilometri. Le vittime accomunate da un tratto: tranne la prima, le vittime erano tutte straniere, e in tre casi molto giovani.