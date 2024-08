Il principe Alberto II di Monaco in visita al Santuario della Verna

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 22 agosto 2024) CHIUSI– IlII diinprivata alla CittaPace di Rondine e al, in provincia di Arezzo: l’occasione sarà il suo prossimo viaggio in Italia il 14 e 15 settembre. Laavrà inizio nei luoghi amati dalla madre lassa Grace a Chiusi, dove le cronache annoverano la permanenza di tre giornissa nel 1968 insieme alla figlia Caroline, allora undicenne, al termine del campeggio estivo nel Casentino. Nell’incontro di sabato 14 settembre con la comunità francescana, alla vigiliafesta delle Stimmate di san Francesco che chiuderanno l’anno centenario, illancerà un messaggio sul tema dell’ambiente, per il quale da sempre ha manifestato grande sensibilità e impegno.