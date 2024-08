Forza Italia parla ai moderati e rassicura la Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Castellani Dove vuole andare? È la domanda che molti si pongono nei palazzi della politica. Dopo aver ottenuto un positivo 10% alle Europee, persi è aperta una fase in cui il proprio peso strategico è aumentato. Il partito è diventato ancora più determinante dopo la scelta di Meloni di votare contro il bis di Ursula von der Leyen poichéresta l’unicaal governo in patria e in maggioranza nell’Unione europea. È un patrimonio che si può far valere con gli alleati. Ciò spiega anche il rinnovato interesse di Marina e Pier Silvio Berlusconi per le sorti del partito: hanno compreso di aver in mano una pedina importante per gli equilibri politici ed economici del Paese. Di qui la richiesta di ricercare nuovi volti per dare continuità e futuro al partito e la pressione su Tajani affinché al governo assuma una postura più assertiva e centrista.