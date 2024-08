Fiorentina Palladino preoccupato | la richiesta alla società

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non è soddisfatto Raffaeleper la prestazione dellanell’andata dei playoff di Conference League contro il Puskas Akademia. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-3 e ha fatto emergere evidenti problemi soprattutto in difesa. “E’ stata una brutta partenza, bisogna essere realisti. E’ stata una partenza inspiegabile, partire sotto 2-0 e anche sotto il profilo mentale e tecnico. Abbiamo fatto errori tecnici che non vedo nemmeno in allenamento, siamo stati bravi a rimanere in gara. Nel secondo tempo mi è piaciuto l’atteggiamento di squadra, mi è piaciuto lo spirito di squadra ma abbiamo subito gol su piazzato ma non esiste prendere un gol così”. Poi un chiaro messaggiodirigenza sul calciomercato: “abbiamo una squadra in costruzione, tanti giocatori sono arrivatispicciolata. Quarta è arrivato quindici giorni fa, Amrabat dopo, Colpani pure.