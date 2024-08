Emily in Paris | Lily Collins vuole assolutamente il crossover con questa iconica serie tv

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Visto il target dello show sarebbe un sogno realizzare uncon una delleche ha segnato il panorama televisivo recenteinè tornata su Netflix lo scorso fine settimana, presentando i primi episodi della quarta stagione. Lo show è conosciuto principalmente per la sua inclinazione verso un'estetica colorata e un melodramma stravagante, e sembra che due delle star dellanon sarebbero contrarie a combinare queste forze con un altro show. In una recente intervista con IMDb, le star diine Lucas Bravo hanno suggerito untra la loroe un altro show creato dal prolifico showrunner Darren Star, l'Sex and the City. "Direi che la risposta più ovvia, ma