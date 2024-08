Ecografia gratis ma il posto non c’è Pozzi e la moglie contro il Cup

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Breve storia d’amore non corristra Irene, Riccardo e il Cup della Regione Marche". Inizia così il post pubblicato dall’assessore comunale Riccardo, tra poco papà, che se la prende con il servizio di prenotazione della Regione Marche. SuaIrene ha tentato, senza riuscirci, di prenotare le ecografie offerte dal servizio sanitario nazionale. Si tratta di esami, come la morfologica, che devono necessariamente essere fatte in determinate settimane di gravidanza e che, per loro natura, non possono essere anticipate o rimandate a seconda delle disponibilità delle liste di attesa. "Prima chiamata due mesi fa – si legge nel post –: ‘non c’ènel periodo indicato, riprovi o vada dal privato’. Prova e riprova ma ilnon esce e quindi andiamo dal privato. Per la morfologica di settembre? Stessa risposta con in più una mail di reclamo all’urp.