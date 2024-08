Con Cortonantiquaria tornano le iniziative in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 – Conlein, che arricchiscono il carnet con concerti, incontri e serate teatrali, oltre a degustazioni di prodotti locali. Show d'autore e la serata dedicata al Premio completano il ricco calendario 2024. Come sempre la musica sarà protagonista in varie serate con un concerto di pianoforte con musicisti in arrivo dalla Germania, oltre alle esecuzioni della celebre Cor-Orchestra e al musical in Piazza Signorelli con i Summer and Winter Company; una serata è dedicata ai 100 anni di Henry Mancini Riccardo Fassi Quintet, e il Festival di Musica Corale CHORALIA 2024 coinvolgerà varie sedi in. Non mancheranno due serate teatrali, una con la Compagnia Masque e la seconda dedicata a Dante, con musiche e voci narranti. Giorgio Panariello e Marco Masini saranno protagonisti di uno show in piazza Signorelli.