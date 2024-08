Chi è Lena Lazare l’attivista per il clima radicale che sta ispirando il movimento

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 22 agosto 2024), 26 anni, originaria di Calais, Francia, ha fondato insieme ad altri 200 membri Les Soulèvements de la Terre, in italiano Rivolta della Terra, un’organizzazione francese che è la più estrema di una nuova ondata di gruppitici radicali europei formatisi negli ultimi cinque anni. “Ci rifiutiamo di essere etichettati come criminali”, ha detto in un’intervista a Weird USA, dopo che il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha paragonato alcuni membri de Les Soulèvements de la Terre a dagli ecoterroristi e il governo ha messo fuori legge l’organizzazione nel giugno 2023, per le loro azioni di sabotaggio.ha spiegato che lei e la sua organizzazione agiscono “quando le infrastrutture hanno un grave impatto sull’ambiente e sugli esseri viventi”.