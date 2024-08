Aveva 83 gatti rinchiusi in casa | animali salvati da volontari

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 agosto 2024): 83indi un’accumulatrice seriale, sono stati letteralmenteda alcunidell’Enpa Ottantatré, tra cui uno praticamente appena nato, sono statiin una drammatica operazione condotta daidell’Enpa a Brescia. La colonia di felini era rinchiusa in un appartamento al buio, e glierano costretti a vivere giornalmente tra i loro escrementi e la loro urina. L’intervento si è concluso dopo una settimana di sforzi incessanti da parte degli stessidell’Enpa di Brescia che hanno lavorato senza sosta per liberare glidetenuti in condizioni disumane da un’accumulatrice seriale.83ni-Ansa-Notizie.comLa prima segnalazione è giunta l’11 agosto, quando si notò un insolito via vai dida una finestra.