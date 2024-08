Annullato il concerto di Franco Ricciardi nel golfo di Napoli | Rammarica ma giusto così

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con enorme dispiacere devo dirvi che ildel 25 agosto, annunciato sia sui social che sulla stampa locale, non si farà“. Lo scrive in un post su facebook. “Chi mi conosce – aggiunge – sa bene quanto io siato, non potete capire che voglia che avevo di tenere questoneldicon tutti voi. Ma gli enti preposti alla sicurezza della nostra città ci hanno chiesto di non farlo, perché non c’erano tutte le condizioni per assicurare l’incolumità di tutti i partecipanti che sarebbero stati sicuramente troppo numerosi”. “Devo essere sincero, appena ho sentito dei dubbi sulla sicurezza per le barche ed i gommoni e anche per i bagnanti che sarebbero arrivati in canoa, ho fatto un passo indietro anche io.