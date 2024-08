Un primo approfondimento per Diablo IV | Vessel of Hatred

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Durante la diretta live Xbox alla Gamescom, il team diIV ha approfondito ulteriormente le entusiasmanti e nuove funzionalità in arrivo conof. Nell’attesissima diretta sono stati rivelati i quattro Mercenari che potremo richiamare al nostro fianco: Raheir il Portascudi, Aldkin il Giovane Maledetto, Varyana la Megera Berserker e Subo il Cacciatore di Taglie. Il team ha anche rivelato la nuova modalità cooperativa di fine gioco diIV, la Cittadella Oscura. Questa nuova modalità di fine gioco consiste in una spedizione cooperativa per gruppi di giocatori e giocatrici in cui superare sfide, affrontare battaglie letali e sconfiggere il boss finale per ottenere ambite ricompense. Infine, ci saranno aggiornamenti alla progressione che prevederanno un cambio radicale e permanente al modo in cui sali di livello e fai progressi attraverso Sanctuarium.