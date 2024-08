Temptation Island ex tentatrice interviene sui vari rumors La replica piccata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024), exsuiche stanno circolando in rete. La, il reality show condotto da Filippo Bisciglia é terminato a giugno e sta per ritornare con una nuova edizione totalmente inedita ed invernale. L’exMaika é diventata nota durante il programma, dal momento in cui ha iniziato ad essere più vicina a Lino. La 30enne dopo il reality show ha continuato a vedere Lino, ma purtroppo la loro frequentazione é stata interrotta. Leggi anche Clizia Incorvaia arriva in TV con un ruolo inedito: l’indiscrezione Ladell’exNelle ultime ore in rete sono apparsi versiche riguardano proprio Maika. L’exavrebbe iniziato a seguire Mirko Brunetti, inoltre molti insinuano che abbia un flirt con Raul Dumitras, o addirittura abbia iniziato una frequentazione con Alex Petris.