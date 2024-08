Spunta una lettera anonima sull' omicidio di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) AGI -unain via Castegnate, a Terno d'Isola, doveè stata uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Il foglio scritto a mano con penna blu sembra un'esortazione a parlare per chi sa. "Caino è chiunque non parli, è chiunque non dica la verità! Caino è chi sa ma rimane in silenzio, nell'ombra e fa finta di niente () Nessuno può riportarcela indietro ma qualcuno può dare una spiegazione a tutto ciò. Non siate complici di questa brutalità" è la riflessione dell'autore o autrice del messaggio che si apre con la frase "Caino ha colpito ancora" pronunciata dal prete durante l'omelia funebre. "Caino sta colpendo ogni giorno, uccidendo ogni giorno. Quel coltello maledetto sta colpendo tutti, sta affondando la sua lama lentamente nei nostri cuori, creando rabbia, dolore e rimpianti". "è figlia di tutti - è la conclusione -.