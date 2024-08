Sinner giallo sul ranking | senza i 400 punti di Indian Wells Djokovic sarebbe stato numero uno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tra i tanti dubbi sollevati dai 400ditolti a Jannikper la positività (involontaria) al Clostebol ce n’è anche uno relativo alAtp. Nelle classifiche, come si evince dal sito dell’Atp,è infatti ufficialmente passato da quota 9760 a 9360. Il gap con il secondo posto è comunque ampio quindi il suouno al mondo non è a rischio, tuttavia le cose potrebbe cambiare – seppur in maniera minima – qualora ciò fosse anche retroattivo. Numeri alla mano, al termine del torneo di Montrealinfatti Novakad occupare la vetta delin quanto i due erano divisi da soli 310(meno dei 400 scalati a). Al momento, la classifica delle passate settimane attribuisce all’azzurro i 400di, ma le cose potrebbero cambiare.