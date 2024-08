Preliminari di Champions Europa e Conference League | quanto guadagnano le squadre che passano i playoff

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se è vero che la ripartenza dei maggiori campionati europei (ad eccezione della Bundesliga tedesca, che riapre i battenti nel weekend del 24 e 25 agosto) ha subito infiammato i tifosi dei vari club, grande entusiasmo si è riscontrato in queste settimane anche per le tante partite di qualificazione giocate in tutto il continente per idelle coppe europee. Ed è proprio vero che il grande calcio non si ferma mai, se pensiamo che il cammino preliminare diè partito addirittura ad inizio luglio, mentre tutti noi eravamo ancora incollati alla tv per seguire le ultime sfide degli Europei vinti dalla Spagna.