L' Orlando abbandonato e lo scherzetto del M5S che lancia Pirondini

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Così è troppo, anche per Andrea, uno cresciuto con il mito del centralismo democratico, del partito con la P maiuscola. Uno bravo, preparato, il primo ad arrivare alle Feste dell'Unita, il nome giusto per i convegni che sanno di sinistra, per dire anche tre volte ministro (ambiente, giustizia, lavoro), uno sguardo malandrino che non dispiace neanche nei consessi più glamour. È che mentre Elly Schlein è ancora in vacanza, e non si sa neanche dove sia, lui resta a friggere a La Spezia, muovendosi come una trottola per la Regione, senza sapere bene come presentarsi. L'eterno aspirante, che non riesce ad arrivare all'altare.