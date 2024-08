Il ritorno di Cara Delevingne e gli altri protagonisti delle campagne FW 24 25

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un vento fresco di novità soffia sul fashion system, sono arrivate lemoda dell’autunno inverno 2024 2025. La stagione fredda, almeno per i brand, è già dietro l’angolo e così nuovi immaginari esono pronti a raccontare lo stile che verrà. Tra chi ha puntato suunici, comeda Miu Miu e Isabelle Huppert da Balenciaga, e chi su storytelling personali, come Magliano, sono tutte da sfogliare preparandosi alle tendenze dei prossimi mesi. Da studiare in anticipo per non farsi trovare impreparati, ecco leadv dell’autunno inverno 2024 2025 e i loro. La moda dell’autunno inverno 2024/25, tra celebrity e nuove estetiche Comprendere gli obbiettivi di stagione semplicemente attraverso un’immagine.