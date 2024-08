Il caporalato scopre internet | a Milano il 60% dei lavoratori sfruttati è reclutato sui social media

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ail 60 per cento deieditidai “caporali” sono reclutati attraverso icome Facebook e Whatsapp. Il, cioè il fenomeno che si serve di interri informali per reperire manodopera a basso costo e senza tutele, utilizzaper tessere una rete di complicità che lega amici, parenti e conoscenti, spesso connazionali (basti pensare che sette operai su nove di nuovo ingresso sono egiziani). Lo scopo è sempre lo stesso: utilizzarli per lavorare nei cantieri edili abusivi. A denunciare queste nuove forme diè Alem Gracic, segretario generale della Filca Cisl: “Il vecchio furgoncino che all'alba raccoglieva gli operai? Roba superata”, dice Gracic. “Oggi, il caporale è un collega normale. Recluta attraverso inetwork e crea una rete di complicità tra amici e parenti.