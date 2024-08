Harry Potter | L’edizione da collezione LEGO La Tana uscirà il 1 settembre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 1°si celebra il Back To Hogwarts 2024, data in cui nei libri digli studenti salgono sull’Hogwarts Express alla stazione di King’s Cross a Londra per tornare alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Anche se non potrete vivere il sogno di essere uno studente di Hogwarts, potrete tornare nel mondo magico grazie al setThe Burrow (La) Collectors’ Edition (76437). Il set sarà lanciato in quella data con alcuni vantaggi speciali per iInsider.