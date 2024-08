Harry e Meghan arrivano in Colombia | i dettagli del tour della coppia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il principeMarkle hanno intrapreso un viaggio non ufficiale in. Laha dovuto affrontare critiche già primapartenza per quello che è stato definito undi “autopromozione”. Gli occhistampa sono stati attenti nell’analizzare ognio del viaggio, dagli abiti alle battute, passando per la critica velata a Elon Musk. Come riportato dai tabloid, il principesembra aver criticato Elon Musk dopo le rivolte di Southport in Gran Bretagna. Le parole del duca di Sussex hanno fatto scalpore mentre lui e la moglieMarkle avevano dato inizio da poco al lorodi quattro giorni in. Il duca del Sussex ha attaccato la disinformazione sui social media durante un summit sulla responsabilità digitale e sembra aver attribuito alle fake news la causa scatenante del disordine.