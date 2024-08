Hanno ucciso l’Uomo Ragno – Clip Cisco con Max Pezzali e Elia Nuzzolo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La nuovadella serie Sky Original di Sydney Sibilia– La leggendaria storia degli 883 con Maxe l’alter ego“Stessa storia, stesso posto, stesso bar”. Un amico su cui contare, una persona che ti tenga con i piedi per terra anche quando i tuoi sogni ti fanno volare alto.è stato ed è questo per Max, un ragazzo che di sogni ne ha sempre avuti tanti e che si è trovato a viverne uno con il successo della sua band, di cui viene raccontata la storia nella serie Sky Original di Sydney Sibilia– La leggendaria storia degli 883, che come già annunciato arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’11 ottobre.