Correa offerto a una big della Serie A | l’Inter attende con una speranza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Joaquinè statodal suo entourage a una società importanteA, conche spera di risolvere il caso entro la fine del calciomercato. LA NOTIZIA – Joaquinè stato proposto alla Roma per un possibile ingaggio da parte dei capitolini in questa finestra estiva di calciomercato. Questo è quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account X, con la precisazione che si tratti di una novità delle prossime ore. Nulla si sarisposta dei giallorossi rispetto a tale ipotesi. La certezza è cheproverà fino al termine di questa sessione estiva a cedere un calciatore che non rientra nei suoi piani per il futuro.