Come recuperare il rapporto con la mia compagna ora che aspettiamo un bimbo?

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Salve dottoressa, a dicembre diventerò papà. Ho 32 anni, e la mia31. Era già rimasta incinta in passato ma non eravamo pronti, quindi abbiamo abortito. Quanto è rimasta nuovamente incinta abbiamo deciso di tenerlo, ma la situazione è precipitata e il nostro, che non era già rose e fiori, si è molto complicato. Ogni volta c’è qualcosa che non va bene, dalla minima cosa al solo dire A rispetto B. Ricevo continuamente offese, mancanze di rispetto, minacce e per questo sono stremato. Ho un’indole pacata, tranquilla e riflessiva e per questo mi piacerebbe trovare una soluzione insieme a lei per rimettere in sesto il nostro, ma la miami sembra totalmente fuori controllo. Onestamente lavoro tutto il giorno e la sera quando torno a casa non ho voglia di litigare.