Click Giostra Day | i 100 posti disponibili per la prenotazione dei biglietti della Giostra esauriti in meno di due minuti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 –Day: i 100per ladeidel Saracino sono andatiindi due. Cinquecento le richieste arrivate nei primi dieci. I primi 100 utenti che sono rientrati nella prelazione hanno già ricevuto la mail di conferma e convocazione per ritirare inella giornata di venerdì 23 agosto presso i locali del percorso espositivo I Coloriin piazza Libertà, 1. Si ricorda che non saranno ammesse deleghe per l’acquisto dei. In biglietteria dovrà presentarsi la stessa persona che ha effettuato la registrazione inserendo il proprio documento d’identità. Ogni utente potrà acquistare fino a 4. Da sabato 24 agosto al via la vendita libera in biglietteria sia per ladel Saracino di domenica 1 settembre ore 17.