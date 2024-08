Campo da golf sotto sfratto va salvato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) C’è unoalla base dei timori che ildadi Sestola possa venire chiuso. Lo ha inviato la proprietà della struttura all’associazione che la gestisce. E i tempi sarebbero ristretti: si parla del prossimo autunno come scadenza. Dopo la lettera pubblicata ieri su queste colonne, con la quale Pio Bastai, assiduo frequentatore del Monte CimoneClub, ha manifestato preoccupazione per la probabile cessazione di quest’impianto, è intervenuto il presidente Coni Emilia Romagna, Andrea Dondi, affermando che la missiva del signor Bastai "evidenzia una situazione che si trascina da tempo e che merita attenzione da parte di tutti. Si tratta di un impianto sportivo – ha precisato – che non può interessare solo Fanano e Sestola, ma l’intero l’Appennino modenese, al pari del Palaghiaccio di Fanano e della pista da sci di fondo delle Piane di Mocogno.