Bibbiena tornao le Celebrazioni Etrusche

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 – Letornano anche per il 2024 al Museo Archeologico con una serata dedicata ai più piccoli con protagonista il Lago degli Idoli. Lunedì 26 agosto alle 21.15 nel giardino del Museo la compagnia Nata metterà in scena "L'arca delle Storie", uno spettacolo appositamente realizzato e dedicato al Lagodegli Idoli. Seguirà una visita guidata alla sezione etrusca, durante la quale sarà possibile usufruire delle nuove dotazioni digitali del Museo. L'intera iniziativa è gratuita. È gradita la prenotazione ai contatti del Museo. Francesca Nassini Assessora alla Cultura commenta: “Un’altra bellissima iniziativa che ci permette di far conoscere il nostro museo, entrato nella rete delle antenne museali del casentino e riconosciuto da poco come museo di interesse regionale.