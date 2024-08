America’s Cup Francesco Bruni | Cominceremo io e Spithill al timone ma Tita può salire a bordo in qualsiasi momento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Giornata di vigilia dedicata alle Practice Race e alla conferenza stampa pre-evento in quel di Barcellona in vista della Final Preliminary Regatta, ultimo step di avvicinamento verso l’Cup 2024. Insieme a personaggi di spicco delle altre formazioni tra cui le leggende Ben Ainslie e Peter Burling, ha risposto alle domande dei giornalisti anchein rappresentanza di Luna Rossa Prada Pirelli. “Siamo tutti qui per vincere, lottare duramente e vivere una settimana di successo, ma sappiamo che questa non è ancora la Louis Vuitton Cup o la finale. Comunque tutti noi vogliamo vincere e faremo tutto il possibile. È importante per il team che finora ha svolto un lavoro straordinario, sono molto orgoglioso della squadra.