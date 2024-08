Albero integro scafo intatto e l’ultimo disperato allarme | lo yacht inabissato è un giallo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ci sono due tragedie, con diversi punti in comune, sulle quali si stanno arrovellando parallelamente gli investigatori italiani e i detective inglesi: una cela le sue verità nelle acque profonde siciliane, l’altra su una strada tranquilla della campagna inglese. Due casi distanti, ma legati da non pochi dettagli. A saldarli sono due manager con dei contatti che emergono dal loro passato e che gettano ombre su ciò che è loro accaduto. Il primo mistero è in fondo al mare. Dove un veliero di lusso, il Bayesian, un gioiello della navigazione a vela, ora è un relitto. Verso l’alba del 19 agosto il vento ha deciso che il viaggio doveva finire. Una tromba marina ha colpito lo, che si è inclinato, poi ha cercato di rialzarsi, infine è affondato.