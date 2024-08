AEW | Aggiunto un trios match alla card del primo Dynamite europeo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Stanotte, la AEW farà il suo tanto atteso debutto aiff. La puntata disarà ilshow settimanale della AEW svolto in Europa. La, ovviamente preparatoria per All In, favorirà gli ulitmi faccia a faccia tra i protagonisti del grande evento, a discapito deiveri e propri. Non mancherà comunque lo spettacolo con Claudio Castagnoli che tenterà l’assalto al Continental Championship detenuto da Kazuchika Okada e Toni Storm che affronterà l’ex alleata Saraya. La rivalità continua In giornata, tuttavia, Tony Khan ha annunciato tramite X che, durante, si terrà anche unche vedrà Darby Allin fare squadra con gli FTR per fronteggiare 3/4 di Elite: gli Young Bucks e Jack Perry.