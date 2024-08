Abusi sessuali su una 14enne in un campeggio di Fondi | arrestato il guardiano notturno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Con questa accusa un uomo è statonegli scorsi giorni dai poliziotti del commissariato die della Polfer di Roma su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo, di nazionalità pachistana, avrebbe abusato di una giovane all’interno di undella città pontina palpeggiandola e cercando di baciarla. La vicenda inizia nei primi giorni di luglio, quando unaraggiunge un’amica coetanea e la sua famiglia presso undi, per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare, in completa spensieratezza.