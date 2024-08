Zelensky ' situazione difficile al fronte nel Donetsk'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) "C'è stato un rapporto del comandante Syrsky:e difesa nelle direzioni di Pokrovsk e Toretsk. È una, ma i ragazzi stanno facendo di tutto per distruggere l'occupante". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso quotidiano. Syrsky ha dato aggiornamenti anche sul Kursk dove "raggiungiamo gli obiettivi definiti. E la priorità è la ricostituzione del 'fondo di scambio' (prigionieri di guerra) per l'Ucraina". Il leader ucraino ha riferito inoltre che "oggi abbiamo discusso del lavoro con i partner riguardo alla difesa aerea: nuovi sistemi per l'Ucraina. Stiamo preparando i rinforzi".