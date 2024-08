Sipario sui Notturni alla Conserve Quartetto di ottoni per il gran finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) sera si tiene l’ultimo appuntamento con ialledell’estate 2024. A chiudere la rassegna sarà ildicomposto da Luigi Zarditromba, Andrea Pompili al trombone basso, Marco Tampieritromba e Luca Braghiroli al trombone. L’appuntamento è alle 21 in piazzetta delle, dove i quattro musicisti proporranno un excursus dal classico al moderno, attraverso brani di Monteverdi, Purcell e Verdi. Il direttore artistico deialleè Thomas Cavuoto, media partner Radio Studio Delta. L’ingresso al concerto è libero. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro Comunale di Cesenatico in via Mazzini. Informazioni allo 0547 79274 o all’Ufficio cultura sul porto canale.