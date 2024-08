Si tuffa nella fontana di Trevi multato 49enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) CRONACA DI ROMA, Roma,di, tuffo, sanzione, Polizia Locale, Lazio – Un uomo di 49 anni sanzionato con una multa di 450 euro per un tuffo notturnodinotte del 20 agosto, intorno a mezzanotte, un uomo di 49 anni è stato protagonista di un gesto insolito e vietato: si ètostoricadia Roma. L’episodio non è passato inosservato, e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono prontamente intervenuti. Il, di nazionalità italiana, è stato sanzionato con una multa di 450 euro, in conformità con il Regolamento di Polizia Urbana che vieta tali comportamenti in uno dei monumenti più iconici della capitale.