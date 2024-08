Schianto tra furgone e auto in zona porto Feriti cinque operai che andavano al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Momenti di paura si sono vissuti ieri mattina, intorno alle 7, alSan Vitale di Ravenna. In una giornata segnata da pioggia intensa, un’e un pulmino si sono scontrati, causando il ferimento di sei persone, fortunatamente in maniera non grave. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Classicana e via 13 Marzo. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia Locale, immediatamente intervenuta sul posto, una Volkswagen Touran si sarebbe immessa da via 13 Marzo in direzione della statale Adriatica. Proprio in quel momento, dalla sua sinistra, sopraggiungeva ilcon a bordo, diretti al. L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento. A seguito della collisione, il pulmino è finito in un fossato ai bordi della strada, mentre la Volkswagen Touran, seriamente danneggiata, si è fermata qualche decina di metri più avanti, rimanendo sulla carreggiata.