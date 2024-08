Restyling concluso in ospedale Rimosso anche l’amianto dal tetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) La grandinata del luglio 2023 aveva seminato devastazione e distrutto ildell’ala storica. A un anno di distanza, conti chiusi e lavori di ripristino finiti: ildel Santa Maria delle Stelle è come nuovo. Intervento importante, costi: a torta finita, oltre 650mila euro. Una cifra quasi doppia rispetto a quanto preventivato. A far lievitare gli importi alcune opere extra, come la rimozione in sicurezza e la sostituzione di parti diia in eternit, affidata ad un’impresa specializzata. Gli effetti della tromba d’aria e della grandinata sulla struttura ospedaliera erano stati restituiti da nutriti dossier fotografici di quei giorni: alberi del giardino abbattuti dal vento e rovesciati su muri esterni e finestre, vetri infranti, impianti e tubature bucati e lesionati, un’ampia porzione diquasi a cielo aperto per l’infierire della grandine.