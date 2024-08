Perché due canzoni di Luigi Strangis sono sparite da Spotify? Tutta colpa dei fan

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 20 agosto 2024) Il mondo della musica in streaming è spesso complesso e regolamentato da algoritmi che monitorano costantemente l’attività degli utenti. Negli ultimi giorni, i fan di, passato vincitore di Amici,stati colti di sorpresa dalla sparizione di due dei suoi singoli più amati da. Questa improvvisa rimozione ha scatenato una serie di domande e teorie, fino a quando lo stessoha deciso di fare chiarezza sull’accaduto. La vicenda ha messo in luce come l’eccessivo entusiasmo dei fan possa, in alcuni casi, diventare un’arma a doppio taglio. Che fine hanno fatto le“Adamo ed Eva” e “Stupida Libertà” di? Il 14 agosto 2023, due tra i brani più popolari di, “Adamo ed Eva” e “Stupida Libertà”,improvvisamente scomparsi dal catalogo di