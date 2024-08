Naufragio Palermo parla il medico | il comunicato sulla bambina di un anno VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

Una tragedia si è consumata nelle acque antistanti Porticello, in provincia di, dove una barca a vela di circa 56 metri con a bordo 22 persone è affondata nelle prime ore del mattino di lunedì 19 agosto 2024. L'imbarcazione ospitava 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Fortunatamente, 15 persone sono riuscite a salvarsi grazie all'intervento tempestivo delle motovedette della guardia costiera e dei vigili del fuoco. Tuttavia, al momento si contano un morto e sei dispersi. Le cause dell'incidente sembrano essere legate alle avverse condizioni meteo che hcolpito la zona.