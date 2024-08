Musica Chigiana per i 140 anni della Corea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Lacelebra con uno straordinario doppio evento i 140delle relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica di. Oggi alle 21.15 la starna del pianoforte Chloe Jiyeong Mun, per la prima volta all’Accademia, sarà protagonista a Palazzo Chigi Saracini di un esclusivo recital, che prevede la Sonata in sol maggiore del compositore Baldassarre Galuppi, la Partita n. 6 in mi minore di Bach, i 24 Preludi op. 28 di Chopin. Il concerto sarà preceduto alle 19 dall’incontro su ‘Scienze e Tecnologia per la’. Dopo il saluto di YeJin Chun, direttrice dell’Istituto Culturaleno, interverranno Francesco Canganella dell’UniversitàTuscia e Marco Malagodi dell’Università di Pavia, introdotti dal direttore Nicola Sani.