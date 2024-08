Manchester United | Antony è stato scagionato dall’accusa di aggressione nei confronti della sua ex fidanzata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024)non avrebbe aggredito la sua ex compagna. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la polizia brasiliana hal’ala deldi violenza domestica neisua exGabriela Cavallin, la quale aveva denunciato il calciatore per averla offesa, aggredita e minacciata. Tuttavia, a più di un anno dalla presentazionedenuncia, la polizia non ha trovato prove sufficienti di alcun illecito da parte del calciatore delloe ha concluso le indagini. Cavallin, che lavora come DJ, aveva reso pubblici i fatti nel maggio 2023, apparendo sul canale brasiliano TV Record per denunciare di aver subito per la prima volta abusi da parte dil’anno precedente: “Mi ha gettato addosso dell’acqua, ha iniziato a prendermi a calci, mi ha afferrato per i capelli, mi ha dato una testata e mi ha ferito”.