La Nouvelle cuisine che deridiamo per le piccole porzioni è una cosa seria Ecco perché è stata una rivoluzione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 agosto 2024) Piatti giganteschi,minuscole, abbinamenti sconclusionati. Questo è quanto rimane, nell'immaginario comune, della. Quanto rimane consapevolmente,invece, a livello inconscio, il lascito di quel movimento è enorme. Ci azzardiamo a dire addirittura che ha cambiato per sempre il nostro modo di mangiare, dettando molte delle regole che oggi crediamo siano evidenze così ovvie che siano sempre state lì, senza che nessuno le dovesse inventare. Eppure non è così. Non lo è in Italia oggi, lo era ancor meno nella Francia degli anni Settanta, quando comparve un nuovo tipo di cucina., appunto.