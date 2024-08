Indiana Jones e l’Antico cerchio annunciata la versione PS5 con periodo d’uscita

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) Microsoft e Bethesda hanno annunciato ufficialmente cheè in arrivo su PS5, confermando che il gioco con protagonista il celeberrimo archeologo farà il suo debutto sulla console di Sony durante la primavera del 2025. Dopo aver annunciato la datadel titolo su Xbox Series XS e PC, il publisher americano ha confermato durante la serata di apertura della Gamescom 2024 rumor che volevano il titolo essere ormai pronto a fare il suo debutto anche su PlayStation 5. Al momento della stesura di questo articolo non è chiaro quali saranno i contenuti che contraddistingueranno, ma è lecito immaginare che il gioco possa offrire il supporto alle feature esclusive offerte da PS5, come il back aptico ed i grilletti adattivi del DualSense, oltre all’Audio 3D.