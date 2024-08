Incidente mortale a Firenze chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Ha perso la vita in unavvenuto nella notte tra ieri e oggi, 20 agosto, in via Canova. Intorno alle una Rychard Palomares era in sella a una moto e, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire sulla barriera del guardrail. Per lui non c’è stato nulla da fare. Laaveva 28 anni ed era di nazionalità filippina, residente a. Secondo le prime informazioni non risulterebbero altri mezzi coinvolti nello schianto avvenuto dal lato di via Simone Martini. Un punto già tristemente noto per altri incidenti: lì perse la vita il giovane Duccio Dini.