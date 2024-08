Incendio provoca lo scoppio di alcune batterie | ferito un vigile del fuoco

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 20 agosto 2024) MASSAROSA – Paura a Bargecchia, frazione del Comune di Massarosa in provincia di Lucca, per unnello scantinato di una villetta. Sul posto sono arrivati d’urgenza i vigili deldi Lucca, supportati dall’autobotte di Viareggio e da una squadra di Pietrasanta, per estinguere l’. La situazione si è complicata perché all’interno dello scantinato erano custodite delle, che sono esplose. Uno dei vigili del, investito dall’onda d’urto dello, è stato trasall’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, per i necessari accertamenti medici, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. I colleghi hanno proseguito nell’intervento spegnendo l’e provvedendo alla bonifica.