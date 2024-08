Evaso Collins Jumaisi il serial killer del Kenya | uccise e mutilò 42 donne in due anni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) E’dalla custodia a Nairobi, insieme a 12 altri detenuti, il trentaduennekeniota che secondo la polizia ha confessato di aver ucciso e smembrato 42i cui corpi sono stati parzialmente ritrovati in una discarica della capitale. A quanto ha appreso Afp,Khalusha, descritto dalla polizia come un “vampiro psicopatico”, dopo essere comparso venerdì scorso in tribunale, dove il magistrato ha ordinato di trattenerlo altri 30 giorni per il completamento delle indagini, è fuggito dalla stazione di polizia in cui era detenuto, insieme ad un gruppo di eritrei, anch’essi in arresto.