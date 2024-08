Con mia madre Marina Ripa di Meana c’erano spesso liti Mi accusava di non saper gestire i miei amori | lo rivela Lucrezia Lante della Rovere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) In occasione del nuovo impegno lavorativo “Non si fa così” di Audrey Schebat al Festival di Todi, in prima nazionale,si è raccontata a La Stampa,ndo anche i rapporti con la sua celebredi, morta il 5 gennaio 2018. “Con miaabbiamo avuto un rapporto complesso econflittuale, – ha raccontato – anche lei mi ha avuta giovanissima,, lei midi non. In parte. Confrontarsi è un enorme regalo che ci si fa, faticoso e doloroso”. Oggi la vita diha un equilibrio stabile: “Ho una vita piena di affetti, non lo so ma non vedo spazio per altro. Un uomo mi dovrebbe entrare in casa a gomitate. Ho altre priorità. Da giovani si inseguono gli, li sopravvaluti, vedi cuori anche in faccia al primo che passa. Poi basta.