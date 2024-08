Beautiful | cosa accadrà nell' ultima settimana di agosto 2024? Anticipazioni sconvolgenti!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 agosto 2024) "":di! Quali segreti verranno alla lucee prossime avvincenti puntate di? Non perderti ciò cheai Forrester e ai loro amici, perché le sorprese non si faranno attendere! In quel di Los Angeles, la vita dei Forrester non conosce un attimo di pausa. E proprio così, "" si prepara ad un'altraall'insegna delle emozioni forti e dei colpi di scena più inaspettati. Brooke e Taylor procedono sul sentiero della riconciliazione, anche se il loro cammino è costellato dalle ombre del passato. Dall'altro lato della città, Hope sente il peso di essere moglie e madre, ma si ritrova a gestire anche fantasie inattese che hanno per protagonista Thomas.