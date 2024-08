Bayesian | morto anche il vice di Mike Lynch ucciso in un incidente due giorni prima del naufragio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Una serie di eventi tragici ha colpito la vita di, il magnate britannico noto per aver fondato la società Autonomy. Mentre le autorità cercano ancora, disperso neldel suo superyacht “” al largo di Palermo, arriva la notizia della morte del suo ex, Stephen Chamberlain.Leggi, gli esperti: “È una piccola Concordia”, chi sono i dispersi intrappolati sott’acqua Chamberlain, expresidente finanziario di Autonomy, è stato investito da un’auto pirata nel Cambridgeshire, Inghilterra. Il tragicoè avvenuto sabato scorso, duedeldi. Trasportato in ospedale, Chamberlain non ha superato le gravi ferite riportate. La sua morte ha aggiunto ulteriore dolore a unanda già carica di tensione e mistero.