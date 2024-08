Arrestate 4 persone per la morte dell’attore di General Hospital Johnny Wactor

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) L’attore statunitense, noto per il suo ruolo nella soap opera ““, è stato ucciso a colpi di pistola il 25 maggio scorso a Los Angeles, e ora quattro uomini sono stati arrestati in relazione al suo omicidio. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón, ha reso noti i mandati di cattura lunedì 19 agosto, segnando un passo cruciale nelle indagini su questo tragico caso., 37 anni, stava camminando verso la sua auto nel centro di Los Angeles quando è stato avvicinato dai sospettati, che erano intenti a rubare la marmitta catalitica dal suo veicolo. L’attore avrebbe affrontato i quattro uomini, che lo hanno poi colpito mortalmente con un’arma da fuoco.è noto al grande pubblico per il suo ruolo di Brando Corbin in ““, interpretato dal 2020 al 2022.