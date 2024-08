28 Anni Dopo – nuovi aggiornamenti sulla trilogia in arrivo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024) Secondo il produttore Andrew Macdonald, il secondo dei tre film previsti per la saga di 28è già in corso. Intervenendo al Festival del Cinema di Edimburgo, Macdonald ha rivelato che la produzione di 28è terminata e che sono previsti altri due film (tutti e tre scritti da Garland e prodotti da Danny Boyle). Parlando con il regista Alex Garland al festival del cinema, il duo ha dato la notizia che non solo 28è terminato, ma che i progressi sui sequel stanno già andando avanti prima ancora che il primo sia nelle sale. “Stiamo realizzando, se tutto va bene, altri tre film, il primo dei quali si chiamerà 28, che Alex ha scritto e Danny ha diretto e che ha finito di girare”, ha detto Macdonald (via THR). “Poi stiamo per iniziare, domani mattina, la seconda parte. E poi speriamo che ci sia una terza parte e che sia una”.