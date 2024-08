Vuelta a España 2024 Wout Van Aert | È stata una volata perfetta sono molto contento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo tanti piazzamenti, dopo tanti tentativi, finalmente arriva il successo, il terzo stagionale.Vandomina ladella terza tappa della, trionfando in Maglia Rossa sul traguardo di Castelo Branco nell’ultima giornata lusitana. Per l’alfiere del Team Visma Lease a Bike uno sprint portentoso in una delle ultime occasioni per gli uomini veloci, battendo in modo netto Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) dopo la sconfitta bruciante di ieri. Una tappa, la terza, quasi fotocopia rispetto a quella di ieri. Senza colpo ferire subito dopo il chilometro zero è partita la fuga, un quartetto tutto spagnolo fatto di due coppie di compagni di squadra. Il gruppo ha controllato senza patema, ricucendo piano piano il margine e riprendendo l’ultimo superstite nella discesa verso l’arrivo.